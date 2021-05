Confindustria: Bonomi su Pnrr, "pochi mesi per avviare con decisione riforme annunciate"

Redazione Finanza 19 maggio 2021 - 17:51

MILANO (Finanza.com)

"L’aspetto più importante è che il Pnrr afferma che le riforme vengono prima dei pesi usati per allocare le risorse tra le 6 missioni e le diverse componenti del Piano. Se si fallisce su questo, l’intero Pnrr inizierà a imbarcare acqua. Ci sono pochi mesi per avviare con decisione le riforme annunciate. A cominciare da quella della PA e della giustizia", afferma il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso dell’Assemblea privata della Confederazione, sottolineando che ci sono "pochi mesi in cui mettere in atto ciò che al Pnrr continua invece a mancare: cioè, come garantire il dispiegamento degli investimenti privati a fianco di quelli pubblici". "Senza questo - aggiunge Bonomi - lo stesso Pnrr stima una crescita aggiuntiva del Pil in 6 anni tra il +1,8% e il +3,6%. Sappiamo benissimo che bisogna mirare ad altro per rendere sostenibile un debito pubblico che resterà al 150% del Pil per diversi anni”.