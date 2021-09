Confindustria, Bonomi loda Draghi: 'con suo governo nuova fiducia a credibilità Italia'. Monito ai partiti

Redazione Finanza 23 settembre 2021 - 12:15

MILANO (Finanza.com)

Il presidente del Consiglio Mario Draghi e il suo Governo hanno trasmesso "al Paese, ai mercati e al mondo, una nuova fiducia verso la credibilità dell'Italia". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in occasione dell'assemblea annuale 2021 dell'associazione degli industriali.Bonomi ha precisato che Draghi appartiene alla categoria degli "uomini delle necessità", sottolineando che le imprese si riconoscono "nell'esperienza e nell'operato del Governo" da lui guidato.Non è mancato un messaggio-avvertimento ai partiti affinchè non "attentino alla coesione del Governo pensando alle prossime amministrative, o con veti e manovre in vista della scelta da fare per il Quirinale".