Confindustria, Bonomi a Conte: 'Serve visione per futuro, serve un pò di spirito di Alex Zanardi'

Laura Naka Antonelli 29 settembre 2020 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

All'Italia di oggi serve un pò di quello spirito di Alex". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in occasione dell'assemblea annuale degli industriali, si rivolge al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando delle sfide che attendono l'Italia. Bonomi evoca il campione Alex Zanardi, definendolo "modello di caparbia capacità umana"."Servono scelte per l'Italia del futuro. Scelte anche controvento. Serve il coraggio del futuro", ha detto il numero uno degli industriali. "Ascolteremo con grande attenzione le vostre osservazioni e spero anche qualche risposta alla nostre richieste - ha continuato Bonomi, rivolgendosi al presidente del Consiglio e al ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli - Ma è veramente difficile che possiate incontrare associazioni più rispettose, costruttive e comprensive di noi".Non è mancata una battuta: "Lo siamo così tanto che alla nostra Assemblea parla uno per Confindustria e due per il Governo". Con tanto di monito: "Basta dire che gli imprenditori chiedono cose irreali e irrealizzabili".Bonomi ha ribadito la "necessità di una visione alta con al centro l'impresa italiana. Una visione alta che ci consente di correre di più, di soddisfare più bisogni, di assicurare un futuro migliore a giovani e famiglie. Una visione che oggi ci chiede coraggio, il coraggio di scelte appropriate. Che possono sembrare difficili o impossibili. Ma non lo sono".