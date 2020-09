Confindustria, Bonomi a Conte: 'Italia troppi anni senza visione, basta sussidi. Basta Sussidistan'

Laura Naka Antonelli 29 settembre 2020 - 15:45

MILANO (Finanza.com)

"Da troppi anni in Italia manca una visione". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in occasione dell'assemblea annuale degli industriali, si rivolge al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e in generale al governo italiano, chiedendo di "stabilire priorità per usare, in pochi anni, oltre 200 miliardi che ci vengono dall'Europa" con il Recovery Fund. No interventi a tutti, perchè "neanche 200 miliardi, dandone una goccia a tutti" possono risolvere i mali dell'Italia."E' la mancanza di questa visione, a spiegare l'annegarsi della politica in mille misure ad hoc, il proliferare della normativa, l'astrusità delle procedure amministrative, la dilatazione dei tempi giudiziari, la perdita di punti in ogni ranking internazionale". Insomma, basta sussidi."I sussidi non sono per sempre, né possiamo o vogliamo diventare un Sussidistan - ha detto Bonomi - Già l'estate doveva essere il momento di altre scelte su cui indirizzare più incisivamente il futuro"."Serve tutt'altro: non sussidi, ma condizioni regolatorie e di mercato tali da tornare ad accrescere produttività e occupazione".