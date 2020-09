Confindustria, Bonomi: 'quando si esaurirà Quota 100 niente Quota 101. Danno certo per paese se si rinuncia a MES'

Laura Naka Antonelli 29 settembre 2020 - 16:31

MILANO (Finanza.com)

Una volta che si arriverà "all'esaurirsi di Quota 100, tra un anno", non dovremo "immaginare nuovi schemi previdenziali basati su meri ritocchi, come leggiamo quando si parla di Quota 101. Cioè nuovi regimi che continuerebbero a gravare sulle spalle dei più giovani". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in occasione dell'assemblea annuale degli industriali, si rivolge al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e in generale al governo italiano.Riguardo al nodo dei conti pubblici, Bonomi ha auspicato, da parte del governo, "una operazione verità".Il numero uno degli industriali ha anche parlato di "danno certo per il Paese se il Governo rinuncia al Mes sanitario privo di condizionalita".