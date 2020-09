Confindustria, Bonomi: 'operazione verità conti pubblici'. E cita Draghi sul debito

Laura Naka Antonelli 29 settembre 2020 - 16:34

MILANO (Finanza.com)

"Non vorremmo trovarci un domani a constatare che l'onere della parte di Recovery fund percepita in trasferimenti sia finanziato con nuove tasse solo a carico delle imprese, specie di quelle che producono e danno occupazione in Europa: plastic tax, carbon tax, web tax o quel che si voglia". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in occasione dell'assemblea annuale degli industriali, si rivolge al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e in generale al governo italiano.Bonomi ha auspicato una operazione verità da parte dell'esecutivo sui conti pubblici e ha citato anche Mario Draghi, ex presidente della Bce, laddove ha detto che "l'unico debito buono è quello utilizzato a fini produttivi".