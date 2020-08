Confindustria, Bonomi: 'giorni decisivi per Italia, mi aspettavo agosto diverso e invece è tutto fermo'

Laura Naka Antonelli 24 agosto 2020 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

Per l'Italia sono "giorni decisivi: o tra Governo e parti sociali ci confrontiamo, ci ascoltiamo e lavoriamo tutti uniti a un grande patto oppure entriamo in una crisi drammatica, dalla quale rischiamo di non uscire più". E' l'avvertimento lanciato da Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, in un'intervista rilasciata al quotidiano "La Stampa".Bonomi ammette di aver sperato in "un agosto completamente diverso". Invece, è "tutto fermo". A iniziare dal "piano per le riforme Ue" ai "progetti sanitari per attivare il prestito del Mes".