Confindustria: Boccia, "apprezzamento per iniziative sistema bancario"

Daniela La Cava 19 marzo 2020 - 10:47

MILANO (Finanza.com)

"Apprezziamo quanto il sistema bancario sta facendo per le imprese a partire dalle moratorie sui prestiti”. A dirlo il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che giudica inoltre “utili e tempestivi gli interventi di istituti, come Intesa Sanpaolo, che mettono a disposizione dell’economia reale risorse aggiuntive per rafforzare la capacità di resistenza e reazione dell’apparato produttivo del Paese messo a dura prova dall’emergenza sanitaria”. “È un bel segnale - conclude Boccia - di essere e fare sistema in un momento così delicato e particolare”.