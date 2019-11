Confindustria: 66,1% dei lavoratori sono coperti da un contratto aziendale con premi

Alessandra Caparello 29 novembre 2019 - 15:47

MILANO (Finanza.com)

Nel 2019 nell’industria in senso stretto il 66,1% dei lavoratori sono coperti da un contratto aziendale che prevede l’erogazione di premi variabili collettivi. Così emerge dall’annuale indagine Confindustria sul lavoro nelle aziende associate in cui emerge che negli ultimi anni, anche sulla scia del regime fiscale agevolato riconosciuto in via strutturale alle retribuzioni premiali legate ad incrementi di produttività aziendale, la diffusione della contrattazione di secondo livello è cresciuta sia nell’industria sia nei servizi, aumentando tra i 2 e i 5 punti percentuali, a seconda della dimensione aziendale.Inoltre, dice l’associazione, oltre alla corresponsione di premi, più di un terzo dei contratti aziendali prevede oggi la possibilità che questi siano convertiti in welfare (35%).