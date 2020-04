Confesercenti: prolungamento lockdown costerà altri 10 mld di fatturato

Redazione Finanza 27 aprile 2020 - 14:18

MILANO (Finanza.com)

"Chiediamo al governo incontro immediato per dare certezze alle imprese dimenticate". E' quanto si legge in una nota di Confesercenti nella quale sottolinea che "l’ennesimo prolungamento del lockdown costerà altri 10 miliardi di fatturato alle imprese". “Gli imprenditori sono delusi e preoccupati", scrive la presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise, al premier Conte. "Quasi un mese di ulteriore rinvio per le attività commerciali e addirittura di più per ristoranti, bar e servizi alla persona, vuol dire aggravare ulteriormente la situazione economica, con il rischio concreto che molte attività chiudano per sempre - continua De Luise -. Inoltre, mancano del tutto risposte per il comparto turistico, le cui attività sono ancora in uno stato di profonda incertezza, senza fatturato e senza prospettive per il futuro".