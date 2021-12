Confesercenti: libri i doni più gettonati del Natale 2021

Alessandra Caparello 15 dicembre 2021 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

Siavvicina il Natale e per gli italiani, ancora una volta sono i libri i doni più gettonati, scelti come regalo dal 32%. Ma il vero boom è della moda: il 31% metterà sotto l’albero un capo d’abbigliamento, il 18% un accessorio e il 7% un paio di scarpe, per un totale del 56% delle indicazioni. Così emerge dal consueto sondaggio condotto da SWG per l’associazione sulle intenzioni di acquisto dei consumatori in vista delle prossime feste invernali.