Confcommercio: varato progetto 'mini bond olimpici'

Daniela La Cava 9 ottobre 2019 - 15:33

MILANO (Finanza.com)

Arrivano i nuovi bond olimpici. Dopo il successo del prestito obbligazionario collettivo 'Bond Turismo Veneto/spiagge' promosso da Fidimpresa Turismo Veneto, il sistema dei confidi Federascomfidi - la Federazione di rappresentanza dei Confidi del commercio, turismo e servizi - continua a percorrere la strada delle nuove fonti di finanziamento per le Pmi. L’iniziativa, che partirà dal 2020, è finalizzata a promuovere investimenti per l’adeguamento delle strutture di imprese ricettive, commerciali, di ristorazione, di logistica, trasporti e servizi ubicate nelle regioni di riferimento dell’olimpiade: Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia. Lo rende noto Confcommercio-Imprese per l’Italia precisando che all’operazione parteciperanno un pool di Confidi associati a Federascomfidi, con capofila Fidi Impresa & Turismo Veneto, Asconfidi Lombardia e Fin.Promo.Ter, supportati dall’advisor e global coordinator Frigiolini & Partners Merchant."I presidenti di Federascomfidi, Paolo Ferrè, e di Confcommercio Veneto, Massimo Zanon - conclude la nota – hanno evidenziato la forte connotazione innovativa di questa operazione che valorizza il lavoro di squadra del Sistema Confcommercio, il primo ad aver ideato un’operazione di mini bond di filiera sulle Olimpiadi, e consente alle imprese di beneficiare di nuove risorse finanziarie attraverso un canale alternativo di accesso al credito".