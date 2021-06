Confcommercio su revisione a sorpresa Pil: luci sulla ripresa

Daniela La Cava 1 giugno 2021 - 15:20

MILANO (Finanza.com)

"L’importante e inattesa revisione effettuata dall’Istat sull’andamento del PIL nel primo trimestre è un dato che consolida le aspettative di una ripresa che potrebbe superare, nel 2021, il 4,5%. Al momento il recupero appare affidato agli investimenti in costruzioni e mezzi di trasporto. La domanda delle famiglie continua a mostrare un’evoluzione negativa, soprattutto per i servizi. Ed è da questa componente, che rappresenta quasi il 60% del Pil, che dovrà generarsi nei prossimi mesi la spinta per un recupero più significativo dei livelli produttivi ed occupazionali". Lo scrive l'ufficio studi di Confcommercio commentando i dati diffusi oggi dall’Istat.