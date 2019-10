Confcommercio su fiducia: ultimo trimestre 2019 si apre in sordina

Daniela La Cava 30 ottobre 2019 - 12:58

MILANO (Finanza.com)

"L’ultimo trimestre del 2019 apre in sordina rispetto alla fiducia di famiglie e imprese. Il calo registrato tra i consumatori è dovuto soprattutto a una riduzione della valutazione sulla situazione personale. Tra gli imprenditori, quelli impegnati nel commercio di prossimità patiscono un peggioramento delle aspettative che si protrae da tempo". Così l'ufficio studi di Confcommercio ai dati sulla fiducia di famiglie e imprese relativi al mese di ottobre."L’osservazione della dinamica della fiducia nei mesi di ottobre degli ultimi dieci anni - spiega Confcommercio - evidenzia che proprio dal 2014 (ultimo anno di crisi) non si registrava un calo rispetto a settembre, come accade di nuovo oggi secondo i dati di ottobre 2019. Non un buon segnale per la congiuntura italiana". "Il Paese - conclude la nota - è in sostanziale stagnazione ormai da un biennio. Il buon risultato costituito dal completo disinnesco degli aumenti IVA per il 2020 non sarà, però, sufficiente a restituire smalto alla ripresa".