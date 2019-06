Confcommercio su fiducia: progressiva perdita di famiglie e imprese

Daniela La Cava 27 giugno 2019 - 12:06

MILANO (Finanza.com)

"Anche a giugno si conferma la progressiva perdita di fiducia tanto delle famiglie quanto degli imprenditori. L’inizio del trend decrescente si può collocare nel secondo quarto dello scorso anno per i consumatori e alla fine del 2017 per gli operatori economici. Non è quindi fenomeno nuovo, né può essere semplicisticamente collegato a questioni mediatiche o ad accidentali eventi della politica corrente". Così l'ufficio Studi di Confcommercio commentando i dati odierni diffusi dall'Istat su fiducia di imprese e famiglie.