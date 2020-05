Confcommercio su fatturato servizi: "ridare fiato a economia"

Redazione Finanza 27 maggio 2020 - 12:38

MILANO (Finanza.com)

"Emerge in modo nitido e in piena coerenza con quanto anticipato attraverso la congiuntura Confcommercio che le ingenti perdite di fatturato - come anche di ricavi e di consumi - sono fortemente concentrate nei comparti più strettamente dipendenti dalla domanda delle famiglie, in particolare quelli collegati al turismo e alla mobilità". E' questo il commento dell’ufficio studi Confcommercio ai dati sul fatturato dei servizi nel primo trimestre 2020 diffusi oggi dall’Istat, dati che hanno mostrato una flessione del 6,2% rispetto al trimestre precedente.