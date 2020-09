Confcommercio: misery index, dopo modesto recupero estivo prospettive autunnali si confermano difficili

Daniela La Cava 4 settembre 2020 - 09:56

MILANO (Finanza.com)

IlMisexy Index, indice di disagio sociale elaborato da Confcommercio, si è attestato a luglio su un valore stimato di 24,1, in ridimensionamento di 2 punti rispetto a giugno. "Il ridimensionamento dell’area del disagio sociale, rilevato negli ultimi due mesi rispetto ai picchi raggiunti ad aprile e maggio, difficilmente potrà configurarsi come l’inizio di una fase di rapido ritorno sulle posizioni di inizio anno", segnala Confcommercio sottolineando che "la situazione, soprattutto sul versante delle attività delle imprese del terziario che operano nel turismo, rimane molto difficile e complessa". Confcommercio spiega che vi è ancora un’ingente quota di lavoratori il cui reddito è sostenuto dalla cassa integrazione e dai fondi di solidarietà, principalmente tra coloro che operano nelle piccole imprese. "Dopo un estate di modesto recupero le prospettive per l’autunno si confermano difficili", afferma ancora l'associazione.