Confcommercio: indice disagio sociale scende a 17 ad aprile

Il Misery index di Confcommercio (Mic), l'indice di disagio sociale, migliora ulteriormente ad aprile. Il dato si è attestato su un valore stimato di 17 in diminuzione di tre decimi di punto rispetto a marzo. "Il miglioramento dell’indicatore è stato determinato principalmente dal rallentamento dell’inflazione per i beni e i servizi ad alta frequenza d’acquisto, dinamica a cui si è associata una stabilità della disoccupazione", spiega Confcommercio sottolineando che "dalla fine del 2018 l’indicatore, dopo alcuni mesi di ridimensionamento legati ad una evoluzione più contenuta dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d’acquisto, sembra essersi sostanzialmente stabilizzato. Questa situazione riflette la debolezza del quadro congiunturale che non riesce a produrre effettivi miglioramenti nel mercato del lavoro".