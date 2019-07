Confcommercio: indice disagio sociale maggio scende a 16,5 punti

Daniela La Cava 5 luglio 2019 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di maggio il Misery Index Confcommercio (MIC), l’indice di disagio sociale, si è attestato su un valore stimato di 16,5 punti (16,9 ad aprile), il livello più basso degli ultimi otto anni, in diminuzione di quattro decimi di punto rispetto ad aprile. Lo rende noto Confcommercio sottolineando che il miglioramento dell’indicatore è stato determinato sia dal rallentamento dell’inflazione per i beni e i servizi ad alta frequenza d’acquisto sia da un miglioramento della disoccupazione. In particolare, Confcommercio segnala che "il progressivo ridimensionamento dell’indicatore, tornato sui livelli della prima parte del 2011, è stato determinato, in questa prima parte dell’anno, oltre che da un’evoluzione più contenuta dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto, anche dai miglioramenti sul versante dell’occupazione".La presenza di un contesto congiunturale sostanzialmente stagnante, i cui effetti potrebbero trasferirsi a breve sul mercato del lavoro, determina molte incertezze sulla possibilità che questo processo prosegua anche nella seconda parte del 2019.