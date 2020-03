Confcommercio: bene stanziamento 25 mld, ma bisogna restare pronti a fare tutto necessario

Daniela La Cava 11 marzo 2020 - 17:31

MILANO (Finanza.com)

"Lo stanziamento da 25 miliardi di euro deciso dal Governo per fare fronte all’emergenza dell’epidemia si muove nella giusta direzione, ma l’obiettivo da perseguire resta quello di una risposta nazionale adeguata ad un’emergenza sanitaria che si è tradotta anche in emergenza economica e sociale. Ciascuno faccia la propria parte e nessuno sia lasciato solo. È questo un messaggio che deve essere chiaro anche in Europa. Bisogna essere pronti a fare tutto il necessario". Così Confcommercio dopo le decisioni odierne del consiglio dei Ministri.