Confcommercio: "bene la smentita del governo su ipotesi di aumenti selettivi dell'Iva

26 settembre 2019

MILANO (Finanza.com)

Confcommercio accoglie con favore la smentita di Palazzo Chigi sull'ipotesi di aumenti selettivi dell'Iva, così come era emerso da alcune indiscrezioni di stampa sulla prossima Manovra. "E' una sfida che non può essere persa – sostiene Confcommercio - perché, con un costo anche sociale pesantissimo, ne farebbe le spese un'economia italiana già sul filo della recessione". L'associazione ricorda che il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, aveva sottolineato, in occasione del discorso programmatico per il voto di fiducia del Parlamento, che "la sfida più rilevante, per quest'anno, sarà evitare l'aumento automatico dell'Iva e avviare un alleggerimento del cuneo fiscale".