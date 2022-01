Confcommercio: a novembre in calo il disagio sociale. Misery Index a 16,6 punti

Alessandra Caparello 14 gennaio 2022 - 11:59

IlMisery Index di Confcommercio, l’indice che misura il disagio sociale segna a novembre 2021 16,6 punti in calo dello 0,1 rispetto ad ottobre. A novembre il tasso di disoccupazione ufficiale si è attestato al 9,2%, in diminuzione di due decimi di punto su ottobre. Il dato è sintesi di un recupero dei livelli occupazionali (+64mila unità) e di una riduzione del numero di persone in cerca di lavoro (-43mila unità in termini congiunturali). A questa evoluzione ha continuato ad associarsi il progressivo ritorno sul mercato del lavoro di parte degli inattivi.