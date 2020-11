Confcommercio, Sangalli: "si aggrava situazione economica, subito moratorie e indennizzi"

Daniela La Cava 17 novembre 2020 - 12:03

MILANO (Finanza.com)

"L’aggravarsi della pandemia e nuovi lockdown pesano sulla nostra economia già provata dalla crisi. Ne risentono i consumi e crescono i rischi per l’atteso rimbalzo del Pil nel 2021. Preoccupa, inoltre, la stretta del credito imposta dalle nuove regole dell’Unione europea. Occorre una reazione più forte subito: indennizzi adeguati per le imprese e moratorie fiscali e creditizie. Nello stesso tempo chiediamo che legge di Bilancio e Piano di ripresa puntino sugli investimenti necessari a rimettere in moto produttività e crescita a vantaggio di più coesione sociale”. Lo ha dichiarato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, commentando la Congiuntura dell’ufficio studi della Confederazione diffusa oggi.