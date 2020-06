Confcommercio: Misexy Index tocca livello mai raggiunto prima

Daniela La Cava 8 giugno 2020 - 10:03

MILANO (Finanza.com)

Il Misexy Index (Mic), indice di disagio sociale elaborato da Confcommercio, si è attestato ad aprile su un valore stimato di 41,9, in aumento di 22 punti rispetto a marzo, toccando un livello mai raggiunto prima (l’indice è calcolato dal 2007) a seguito del peggioramento del mercato del lavoro."Come nel precedente numero anche questo mese sono state necessarie alcune imputazioni per limitare la sottostima della disoccupazione - spiega l'ufficio studi di Confcommercio -. In particolare, la decisa riduzione delle forze di lavoro - -758mila unità, somma dei cali degli occupati (-274mila) e dei disoccupati (-484mila) - e il contemporaneo aumento degli inattivi (+746mila) ampliano l’area degli scoraggiati. Allo stesso tempo ad aprile, considerato che la quasi totalità delle ore di CIG autorizzate era con causale Covid-19, si è scelto di utilizzare come tiraggio - la quota delle ore autorizzate effettivamente utilizzate - una percentuale del 95%".