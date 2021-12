Conafi vola a +56% a Piazza Affari grazie a effetto Ipo ISCC Fintech

Giulio Visigalli 3 dicembre 2021 - 13:00

MILANO (Finanza.com)

Conafi vola in borsa oggi e con una performance del +56% si porta a 0,5160 euro.La società di intermediazione finanziaria sta cogliendo ora i frutti del recente annuncio secondo cui la sua controllata Integrated System Credit Consulting Fintech (ISCC Fintech) ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione per l’ottenimento dell’ammissione delle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan.ISCC Fintech è una società specializzata nell’analisi, nell’acquisto di portafogli granulari non performing loans e nel Credit Management ed è infatti controllata con una partecipazione pari all’81,5% del capitale sociale da Conafi (società quotata su Euronext Growth).