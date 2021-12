Conafi: altro balzo del 13%

Giulio Visigalli 6 dicembre 2021 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

Non si arresta Conafi che anche oggi vola in borsa con un rialzo di oltre il 13%. Il titolo continua a stupire Piazza Affari e si porta a ridosso di 0,70 euro ad azione con una sorprendente performance del 130% negli ultimi 6 mesi.La società di intermediazione finanziaria sta vivendo un periodo di gloria sostenuto dal recente annuncio secondo cui la sua controllata Integrated System Credit Consulting Fintech (ISCC Fintech) ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione per l’ottenimento dell’ammissione delle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan.