Con la design week a Milano volano gli affitti brevi. Garibaldi e Brera le zone più costose  

Settimana prossima torna con il Salone del Mobile la Milano Design Week (dal 6 al 12 giugno) e i prezzi degli affitti brevi spiccano il volo. Dopo due anni complessi, il capoluogo torna ad ospitare un appuntamento capace di attirare migliaia di visitatori provenienti da tutte le parti del mondo, con un impatto importante a livello economico per la città. Dall’analisi del mercato milanese degli affitti brevi nelle zone più interessate dall’evento, il livello di assorbimento ha raggiunto ben l’80% dell’offerta totale in questo periodo, con la crescita dei prezzi medi del +14,8% rispetto al 2019.

Durante la Milano Design Week gli affitti brevi crescono mediamente del 273% rispetto a una qualunque settimana in un altro periodo dell’anno, passando da un canone medio settimanale di 970 euro a 3.615 euro. Con una esplosione per alcune zone, come Garibaldi/Porta Volta, e Brera, dove il prezzo rispetto ad altri periodi aumenta di oltre il 350%.

Questa l’istantanea scattata dal Centro Studi Abitare Co. che ha passato al setaccio il mercato degli affitti brevi in sei zone di Milano (Tortona, Lambrate, Brera, Garibaldi/Porta Volta, Isola e Porta Romana) nel periodo della settimana del design, considerando un bilocale arredato, includendo tutti costi accessori che vanno dalle tasse alla gestione della casa.

Milano e design week: ecco le zone più care

Le zone più care si confermano ancora una volta Garibaldi/Porta Volta e Brera, dove per affittare un appartamento per una settimana nelle vie più trendy come Corso Garibaldi, Corso Como o Via Solferino, è necessario sborsare in media 5.510. Anche nella gettonata Porta Romana, dove il canone è decisamente più basso (3.490 in media), la differenza dei prezzi rispetto alle altre settimane dell’anno è elevata (+313%).

Diventano invece più “economiche” le zone tradizionalmente più legate all’evento come l’area Tortona con 2.570 a settimana (+156% rispetto al resto dell’anno) e quella di Lambrate con circa 2.100 (+171%). Per il quartiere Isola sono necessari 2.520 (+225%).

Se si fa un confronto con il 2019, l’ultimo anno pre-pandemia, i prezzi sono cresciuti in tutte le zone ma con valori differenti. L’incremento maggiore si è registrato nella zona meno cara, Lambrate, con un aumento del +32,6%. Seguono Brera (+18,4%), Garibaldi/Porta Volta (+15,1%) e Porta Romana (+12,5%). Crescono meno, invece, le zone di Tortona (+5,4%) e Isola (+4,6%).