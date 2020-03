Con emergenza virus riaffiorano timori su banche italiane (FT)

Daniela La Cava 26 marzo 2020 - 10:56

MILANO (Finanza.com)

L'emergenza Italia ha sollevato una domanda: il settore bancario è abbastanza forte da resistere a uno shock economico? Questo l'interrogativo che si pone oggi il "Financial Times". I timori degli investitori per gli effetti del Covid-19 sul settore bancario italiano sono forti, tenendo in considerazione che presenta "sfide uniche legate all'elevato livello di debito del Paese". "La situazione è disperata", ha dichiarato Lorenzo Codogno, ex capo economista del dipartimento del Tesoro, secondo il quale "se non fosse per le politiche della Banca centrale europea, che ha mantenuto i tassi di interesse in territorio negativo dal 2014, l'Italia sarebbe già in default", ha aggiunto. Secondo Codogno, "se ci fosse un allargamento degli spread, le banche finirebbero immediatamente in difficoltà".