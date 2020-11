Compravendite case: il Covid frena gli acquisti per investimento, primo calo dopo anni di crescita

Valeria Panigada 17 novembre 2020 - 10:44

MILANO (Finanza.com)

Meno persone acquistano casa per investimento. Dopo anni di crescita ininterrotta (almeno dal 2015), si registra un calo della percentuale di acquisti per investimento, che nel 2018 e nel 2019 aveva raggiunto picchi del 17,9%, mentre ora è scesa al 16,8%, attestandosi ai livelli del 2016, secondo i dati raccolti dall'ufficio studi del Gruppo Tecnocasa in relazione al primo semestre del 2020. La lieve frenata è legata all’incertezza generata dall’emergenza sanitaria in corso che ha rallentato sia le compravendite di tipologie da mettere in affitto sia gli acquisti di soluzioni per realizzare B&B ed affittacamere.La tipologia più compravenduta da chi vuole mettere a reddito è il bilocale con il 35% delle preferenze, a seguire i trilocali (28,2%). Anche nel primo semestre del 2019 si registravano percentuali simili. Nel primo semestre del 2020 il rendimento annuo lordo nelle grandi città si attesta sul 5,1%, in leggera crescita rispetto al primo ed al secondo semestre del 2019 quando si fermava al 5%.