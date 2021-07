Compagnia dei Caraibi presenta domanda ammissione su Aim Italia, debutto atteso il 28 luglio

Daniela La Cava 22 luglio 2021 - 11:34

MILANO (Finanza.com)

Compagnia dei Caraibi, tra i principali operatori nel mercato italiano nello sviluppo, gestione e distribuzione di spirits e vini di categoria premium e super premium, ha annunciato di avere presentato ieri a Borsa Italiana la domanda per l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Aim Italia, mercato dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. Il rilascio, da parte di Borsa Italiana, dell’avviso di ammissione alle negoziazioni su Aim Italia è previsto in data 26 luglio 2021, mentre l’avvio delle negoziazioni su Aim Italia è atteso per mercoledì 28 luglio 2021. La società piemontese ha chiuso con successo il collocamento, con una capitalizzazione attesa pari a circa 50 milioni di euro."Questo importante traguardo ci rende orgogliosi del lavoro svolto ed estremamente soddisfatti. Aver riscontrato una grande attenzione da parte del mercato testimonia la fiducia degli investitori italiani ed esteri nel nostro progetto di sviluppo. La strategia di crescita è ambiziosa e pertanto abbiamo costruito un team di standing ed esperienza internazionale per attuarla, coerentemente con i valori di Compagnia dei Caraibi", ha dichiarato l'amministratore delegato Edelberto Baracco.