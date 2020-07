Commissione europea: Pil Italia 2020 tagliato a -11,2%, stima peggiore dell’intera UE

Daniela La Cava 7 luglio 2020 - 10:31

MILANO (Finanza.com)

Riviste al ribasso le previsioni di crescita dell'Italia da parte della Commissione europea. Presentando le previsioni estive, Bruxelles indica per il 2020 un Pil a -11,2% rispetto al -9,5% previsto lo scorso mese di maggio, mentre nel 2021 è attesa una crescita del 6,1% rispetto alla precedente stima pari a +6,5 per cento. Se si guarda all'intera Unione europea, è la previsione peggiore per il 2020 dell'area.