Commissione d'inchiesta su crisi banche, spunta il giovane Raduzzi (M5S) per presidenza

Titta Ferraro 11 ottobre 2019 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

Raphael Raduzzi sarebbe il candidato in pectore del Movimento 5 Stelle (M5S) per la presidenza della Commissione d'inchiesta sulle crisi bancarie. Lo scrive oggi il quotidiano Repubblica rimarcando che il profilo di Raduzzi, 28 anni e membro da inizio legislatura della Commissione Finanze e Bilancio, sia stato individuato in quanto profilo più istituzionale rispetto a quello di Gianluigi Paragone, che è stato tra i grillini a non appoggiare la nuova maggioranza M5S-Pd.L'iter d'avvio della commissione d'inchiesta, che si sarebbe dovuta riunire per la prima il 4 settembre, è stato rallentato dal cambio di governo. Adesso la seduta inaugurale è stata calendarizzata per il 22 ottobre.