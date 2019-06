Commissione Ue su Italia: regola debito 'non rispettata in 2018, 2019 e non lo sarà nel 2020, procedura debito eccessivo giustificata'

Laura Naka Antonelli 5 giugno 2019 - 13:27

MILANO (Finanza.com)

Per l'Italia il peggio tanto temuto è arrivato. La Commissione europea ha raccomandato al Consiglio europeo di avviare una procedura di infrazione contro il paese per debito eccessivo.L'Italia - lo si legge nel rapporto sul debito italiano diramato da Bruxelles - non ha "rispettato la regola del debito nel 2018, nel 2019, e non lo farà neanche nel 2020", motivo per cui la "procedura per debito eccessivo è giustificata".Dal rapporto emerge che l'Italia ha sforato di 7,5 punti percentuali il debito-Pil del 2018 previsto. E le previsioni sono di una deviazione ancora più significativa: Bruxelles stima infatti uno sforamento di 9 punti percentuali sul rapporto debito-Pil 2019 e di 9,5 punti sul 2020.