Commissione Ue: ecco la lettera all'Italia. Risposta di Tria entro due giorni

Alessandra Caparello 29 maggio 2019 - 15:55

MILANO (Finanza.com)

L'Italia non ha fatto progressi sufficienti per rispettare il criterio del debito nel 2018. Così si legge nella lettera, pubblicata da Repubblica, che Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici hanno indirizzato al ministro dell’economia Giovanni Tria che ha tempo per rispondere fino a venerdì 31 maggio.