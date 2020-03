Commissario straordinario Arcuri: "accelera produzione italiana di mascherine"

Daniela La Cava 30 marzo 2020 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

"Come avevamo annunciato nei giorni scorsi, da lunedì 30 marzo parte una prima importante quota di produzione italiana di mascherine. È un risultato rilevante raggiunto in tempi brevi grazie alla collaborazione di tante aziende, dell’Istituto Superiore di Sanità, di alcune importanti università italiane ed alle nuove norme decise dal governo con il decreto-legge del 17 marzo. Continuiamo a lavorare, senza sosta, per rendere l’Italia sempre meno dipendente dalle importazioni di mascherine da altri paesi". È quanto ha dichiarato il Commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, al termine di una riunione con il gruppo di lavoro impegnato a sviluppare la produzione italiana di mascherine.Nel dettaglio, le prime 25 aziende del settore della moda che produrranno da oggi 200mila mascherine chirurgiche al giorno, che passeranno a 500mila dalla prossima settimana ed a 700mila al giorno in quella successiva. Le aziende del settore dell’igiene personale, a partire dalla Fater di Pescara, che produrranno 150mila mascherine chirurgiche al giorno, che passeranno a 400miladalla prossima settimana e a 750mila al giorno in quella successiva.