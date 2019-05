Commissaria Malmstrom: Ue pronta a contromisure su eventuali dazi auto

simone borghi 17 maggio 2019 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

“Dazi auto illegali, se Trump li alza l’Europa reagirà”. Lo ha detto la commissaria al commercio, Cecilia Malmstrom, in una intervista a Il Sole 24 Ore, in occasione della visita oggi a Milano per partecipare a una conferenza sui rapporti Europa-Giappone.“Il presidente Trump - ha spiegato Malmstrom - dovrà decidere se posticipare una scelta oppure prendere una decisione. Per ora non abbiamo avuto alcuna notifica. Dal nostro punto di vista posso solo dire che tariffe sarebbero illegali e che prenderemmo misure di risposta. Una lista è in corso di preparazione e saremmo in grado di adottare la decisione molto velocemente, così come facemmo quando gli Stati Uniti adottarono dazi su acciaio e alluminio”.La commissaria Ue ha sottolineato come anche le tensioni tra Stati Uniti e Iran siano potenzialmente negative per l'economia mondiale, proprio mentre due recenti accordi commerciali, con il Giappone e il Canada, si stanno rivelando di grandissimo beneficio per l'Italia. Dal 1° febbraio è in vigore un accordo di libero scambio con il Giappone."I dati sono ancora pochi, ma mostrano come per l'Unione nel suo insieme l'export verso il Giappone sia aumentato. L'incremento italiano è vicino al 20% annuo. Sono aumentate le vendite di carne, vino, formaggi, cioccolata e anche vestiti. Vi sono ancora problemi tecnici nei controlli alla frontiera, ma stiamo lavorando con i giapponesi per risolverli. Vogliamo poi fare di più per aiutare le piccole imprese, che sono spesso la spina dorsale delle economie nazionali. L'Italia è tra i paesi che più sta beneficiando dall'intesa. Peraltro, stiamo notando come una nuova generazione di giapponesi sia sempre più vogliosa di acquistare europeo".