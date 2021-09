Comer: ok da assemblea soci a operazione acquisizione di Walterscheid Powertrain Group

Daniela La Cava 14 settembre 2021 - 14:00

MILANO (Finanza.com)

Comer Industries, facendo seguito a quanto annunciato lo scorso 15 luglio, comunica che l’assemblea ordinaria degli azionisti riunitasi ha autorizzato il compimento dell’operazione di reverse take over con WPG Parent B.V. relativa all’acquisizione del 100% del capitale sociale di WPG Holdco B.V.."Si ricorda che l’operazione prevede l’acquisto da parte di Comer Industries del 100% del capitale sociale di WPG Holdco B.V. mediante: l’acquisto del 19,7% e il conferimento da parte di WPG Parent B.V. di una partecipazione pari al 80,3% del capitale sociale di WPG Holdco B.V. detenuta da WPG Parent B.V. a liberazione di un aumento di capitale", si legge nella nota. Con la business combination risultante dall’operazione nasce un gruppo presente in maniera radicata su scala globale, tra i leader mondiali della meccanica nel settore agriculture. Inoltre, Comer Industries e Walterscheid Powertrain Group rafforzano ulteriormente la propria posizione di mercato con un’offerta ancora più ampia di soluzioni per i clienti.L’Assemblea ha altresì approvato, in sede straordinaria, l’aumento di capitale a pagamento per complessivi 162.925.960,85 di euro, comprensivi di sovrapprezzo, tramite emissione di 8.029.865 nuove azioni ordinarie, riservato a WPG Parent B.V., da liberare mediante conferimento in natura della partecipazione pari all’80,3% del capitale sociale di WPG Holdco B.V..