Comal: ammessa a negoziazioni su Aim Italia, debutto previsto il 16 dicembre

Redazione Finanza 14 dicembre 2020 - 18:34

MILANO (Finanza.com)

Comal ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento relativo all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato Aim Italia. L’inizio delle negoziazioni è previsto per il 16 dicembre. Lo si apprende in una nota diffusa oggi dalla società attiva nel settore dell’impiantistica per la produzione di energia da fonte solare.Attraverso l’operazione di Ipo, avvenuta interamente attraverso un aumento di capitale, sono state raccolte risorse per un controvalore complessivo pari a 8 milioni di euro, mediante collocamento, al prezzo di 2 ciascuna, di complessive 4 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione. Alla data di inizio delle negoziazioni su Aim Italia, il capitale sociale di Comal sarà rappresentato da complessive 11 milioni e 500 mila azioni ordinarie, con flottante pari al 35% circa, per una capitalizzazione prevista di 23 milioni."Oggi è una giornata storica per l’azienda, l’ammissione su Aim Italia è l’inizio di un percorso di sviluppo che vede come obiettivi della società: quello di diventare leader nel settore delle energie rinnovabili in Italia e quello di consolidare la propria presenza all’estero. Abbiamo intrapreso questo percorso convinti che la quotazione fosse la via migliore per acquisire visibilità e per supportare i nostri progetti di crescita, e l’esito positivo del processo lo conferma", ha dichiarato Guido Paolini, presidente di Comal.