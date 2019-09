Co-living: DoveVivo si mangia il principale competitor in Italia (Place4You)

Titta Ferraro 26 settembre 2019 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

DoveVivo, la maggiore co-living company italiana, ha finalizzato l’acquisizione di Place4You, società attiva nella gestione di immobili a uso abitativo destinati alla vita in condivisione. Fondata nel 2009, Place4You ha chiuso il 2018 superando i 4 milioni di euro di fatturato e rappresenta il secondo player di mercato dopo DoveVivo. La società vanta un pacchetto immobiliare di circa 130 appartamenti, tutti ubicati nella piazza di Milano, che vanno ad aggiungersi ai 1.200 immobili già gestiti da DoveVivo nelle città di Milano, Como, Torino, Bologna, Roma e Padova.Nei piani di DoveVivo, che di recente ha concluso un round di finanziamento da 72 milioni di Euro, c'è anche a l'espansione fuori dai confini nazionali. “Da oggi per DoveVivo si apre una nuova fase che vede il settore competere non più solo su scala nazionale ma sempre più su scala continentale; in questo nuovo contesto DoveVivo punta a conquistare una posizione di leadership anche in Europa entro il prossimo triennio”, afferma Valerio Fonseca, Amministratore Delegato di DoveVivo.“DoveVivo e Place4You, così come H4U, tutti nati nello stesso periodo (2007-09), sono le realtà che hanno fondato il settore del co-living in Italia. Con questa operazione si conclude, quindi, la fase di consolidamento dell’operatore che con maggiore intensità è cresciuto e ha contribuito ad una prima e fondamentale fase di industrializzazione di questo business a livello italiano - afferma Valerio Fonseca, Amministratore Delegato di DoveVivo.