Co-living: DoveVivo sbarca a Padova, acquisiti da DeA Capital Real Estate 70 appartamenti

Daniela La Cava 2 ottobre 2019 - 11:54

MILANO (Finanza.com)

DoveVivo, la maggiore co-living company italiana, ha annunciato l'arrivo dei suoi servizi a Padova, dopo aver acquisito in gestione 70 unità immobiliari, per complessivi 8.000 mq, da DeA Capital Real Estate sgr. L’operazione ha comportato un investimento totale pari a 2,2 milioni di euro, che comprende la ristrutturazione di tutti gli appartamenti e comporta per DoveVivo la gestione di oltre 230 posti letto in città, distribuiti all’interno di 12 palazzine, tutte ubicate nel quartiere di Arcella, area fortemente urbanizzata. Un quartiere oggetto proprio in questi mesi di una importante opera di riqualificazione che prevede un’illuminazione pubblica completamente rinnovata e una bonifica del sistema impiantistico.Questa operazione, si legge in un comunicato, permette a DoveVivo di incrementare il proprio portafoglio di appartamenti gestiti in Italia, che oggi arriva a superare i 1.200 immobili, oltre a segnare il suo ingresso in una nuova città italiana. Dopo Milano, Como, Torino, Bologna e Roma, l’offerta di DoveVivo si appresta a soddisfare la domanda di co-living di Padova, territorio a forte attrattività universitaria che ospita circa 57mila studenti, di cui più della metà - 37mila - fuorisede."La città di Padova ha una forte valenza strategica: è uno dei poli universitari più importanti d’Italia con una domanda sugli affitti a medio-lungo termine molto elevata”, ha affermato William Maggio, presidente di DoveVivo e responsabile dell’Area di Business Development. “Il nostro obiettivo è quello di riuscire a soddisfare i nostri inquilini offrendo loro una gestione completa dell’immobile ed essere di supporto allo stesso tempo anche ai proprietari che desiderano mettere a reddito il proprio immobile”.