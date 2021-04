Coldiretti: persi 1,2 mld di fatturato per 24mila agriturismi

Redazione Finanza 7 aprile 2021 - 16:03

MILANO (Finanza.com)

Le chiusure affossano i 24mila agriturismi italiani che non possono sfruttare il periodo primaverile, la stagione preferita dagli italiani per gite fuori porta e scampagnate. È quanto emerge dall’analisi di Coldiretti nel sottolineare che dall’inizio della pandemia l’agriturismo nazionale ha perso 1,2 miliardi di fatturato. "Gli agriturismi, spesso situati in zone isolate in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all’aperto, sono forse – afferma Coldiretti – i luoghi più sicuri perché è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche".