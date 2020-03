Coldiretti, a rischio 200mila posti di lavoro nel settore fiore e piante

Valeria Panigada 25 marzo 2020 - 15:09

MILANO (Finanza.com)

Senza fiori e piante sono a rischio 200mila posti di lavoro nel settore di fiori e piante dove sono impegnate 27mila imprese che ora si trovano in gravissime difficoltà con il divieto di cerimonie come battesimi, matrimoni, lauree e funerali ma anche per il blocco della mobilità e la chiusura dei negozi. E’ la Coldiretti a lanciare l’allarme sulle difficoltà provocate dall’emergenza coronavirus al settore florovivaistico dove l’Italia ha svolto fino ad ora un ruolo di leader nel mondo con il record per le esportazioni che nel 2019 hanno raggiunto ben 904 milioni di euro di piante, fiori e fronde, dirette soprattutto in Francia (188 milioni di euro), Germania (159 milioni di euro) e l’Olanda (153 milioni di euro).