Coima Res rileva due immobili a uso ufficio a Milano (sede Microsoft e Philips)

30 settembre 2019

In un'operazione "off market", Coima Res ha acquisito due immobili ad uso ufficio a Milano, interamente locati, per un valore complessivo di 158 milioni di euro, con un rendimento netto medio del 5 per cento. Lo rende noto la società precisando che i due edifici sono la sede Microsoft a Milano Porta Nuova (Via Pasubio 21) per un valore di 97,5 milioni e quella di Philips a Milano Bicocca (Viale Sarca 235) per un valore di 60,5 milioni.Le due acquisizioni, si legge in una nota, sono in linea con la strategia di Coima Res di concentrarsi su immobili ad uso ufficio di alta qualità a Milano. Con questa operazione, l'esposizione del portafoglio del gruppo a Milano sale all'87% (dall'85%), l'esposizione a Porta Nuova sale al 47% (dal 44%) e l'esposizione al segmento uffici sale all'82% (dal 79%). L’operazione contribuisce a diversificare ulteriormente la base di conduttori di Coima Res introducendo nel portafoglio due società internazionali blue chip e investment grade. In linea col focus di Coima Res sulla sostenibilità, l’operazione aumenta ulteriormente la porzione di immobili certificati leed nel portafoglio al 54% (dal 44%).