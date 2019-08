Coima Res: investimenti per 1,5 mld dall’estero

michele fanigliulo 28 agosto 2019 - 09:35

MILANO (Finanza.com)

Coima Res in controtendenza (+0,3%) cresce lievemente oggi in Borsa.Il Sole 24 Ore infatti riporta i dettagli di alcune operazioni concluse nelle ultime 5 settimane su diverse attività immobiliari in Italia, con investitori stranieri del calibro di Goldman Sachs, JP Morgan, Invesco, Allianz.Risultato importante poiché si parla di 1,5 miliardi. Valore che si confronta con quelli del 3 ° trimestre 2017 e 2018 che aveva toccato un totale di 1,6 miliardi.Milano rimane ovviamente la città più trattata ma alcuni affari sono registrati anche nel resto d'Italia.