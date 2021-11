Cofle prossima matricola di Piazza Affari, debutto giovedì sull'Euronext Growth Milan

Titta Ferraro 9 novembre 2021 - 18:05

MILANO (Finanza.com)

Borsa Italiana ha disposto oggi l'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie e warrant Cofle sul mercato Euronext Growth Milan (ex AIM Italia).Cofle è un'azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive.Il collocamento ha generato una domanda complessiva, pervenuta da primari investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri pari a circa 91 milioni di euro, superiore di 6,5 volte il quantitativo offerto al netto della quota riservata agli anchor investors.L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento esclusivamente a investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, di complessive n. 1.326.672 azioni ordinarie per un controvalore complessivo pari a circa Euro 17,2 milioni.La data di inizio delle negoziazioni è fissata per l’11 novembre 2021.Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’offerta è stato definito in euro 13 cadauna, con una capitalizzazione complessiva di Cofle prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa 80 milioni e un flottante previsto pari a circa 16,5%.