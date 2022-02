Cofle: al via la produzione componenti auto per nuovo fuoristrada Ineos Grenadier

Daniela La Cava 14 febbraio 2022 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

Cofle ha avviato la produzione esecutiva di sistemi di inserimento e disinserimento delle marce ridotte e del blocco e sblocco differenziale, sviluppati e customizzati dal centro ingegneristico di Cofle per il nuovo fuoristrada 4x4 Ineos Grenadier. L’accordo aggiornato prevede che la produzione inizi nel corso dell’anno, per un controvalore complessivo della commessa nel biennio 2022/2023 pari a 3,8 milioni di euro, per effetto di una maggiore richiesta di pezzi. Lo rende noto la società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive.Cofle è stata scelta da Ineos Automotive come partner per la qualità top dei propri componenti e l’attenzione alle esigenze del settore di riferimento, nell’ambito di un progetto che prevede importanti piani di vendita in tutto il mondo nei prossimi anni. Nato dalla visione del presidente di Ineos Group, Jim Ratcliffe, il Grenadier è un fuoristrada 4x4 pratico e concreto costruito per essere cittadino del mondo. L’inizio delle vendite del 4X4 Grenadier è previsto per l’estate 2022.