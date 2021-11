Cofle: +18% al debutto su Euronext Growth Milan (ex Aim Italia)

Daniela La Cava 11 novembre 2021 - 10:49

Partenza in deciso rialzo per Cofle che sale di circa il 18% nel giorno del debutto su Euronext Growth Milan (ex Aim Italia). La multinazionale specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di cavi e sistemi di comando a distanza per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive rappresenta la ventottesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 159 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.In fase di collocamento Cofle ha raccolto 15 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale dell’over-allotment l’importo complessivo raccolto sarà di 17,2 milioni. Il flottante al momento dell’ammissione è del 15,6% e la capitalizzazione di mercato all’Ipo è pari a €70,2 milioni."Il successo del processo di IPO e il più che positivo apprezzamento della comunità finanziaria nazionale e internazionale, ci rendono estremamente fieri del nostro percorso iniziato più di 50 anni fa grazie all’intuito e alla perseveranza di nostro padre. Con la quotazione su Euronext Growth Milan ci dotiamo delle risorse necessarie al fine di cavalcare con successo l’onda della innovazione tecnologica e, grazie ad acquisizioni mirate e sinergiche, di massimizzare i vantaggi del nostro posizionamento globale e del prestigio del nostro brand", ha commentato Walter Barbieri, presidente di Cofle.