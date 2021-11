Codacons: vendite al dettaglio in ripresa ma stangata d'autunno incombe sul Natale

Alessandra Caparello 5 novembre 2021 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

Stangata d'autunno incombe sulla buona performance delle vendite al dettaglio di settembre tanto che la spesa delle famiglie potrebbe frenare e affossare i consumi di Natale. Lo afferma il Codacons, commentando i dati diffusi oggi dall’Istat secondo cui a settembre le vendite crescono dello 0,8% su mese e del +5,3% in valore su base annua.“Le vendite al dettaglio dovranno presto fare i conti con i rincari delle bollette luce e gas scattati ad ottobre, col caro-benzina e con la crisi delle materie prime, fattori che stanno determinando rincari di prezzi e tariffe in tutti i settori – spiega il presidente Carlo Rienzi – Il rischio concreto è che il trend positivo del commercio si interrompa, con le famiglie che reagiranno alla stangata d’autunno tagliando gli acquisti negli ultimi mesi dell’anno. Una situazione che potrebbe affossare i consumi di Natale e determinare un danno ingente per l’economia nazionale”.“Proprio per sostenere la ripresa del commercio e incentivare la spesa delle famiglie, chiediamo al Governo di intervenire prima che sia troppo tardi, riducendo la tassazione che vige sui carburanti e adottando misure strutturali per limitare i rincari delle bollette” – conclude Rienzi.