Codacons: sequestro milionario mascherine cinese importate da Irene Pivetti

Alessandra Caparello 27 aprile 2020 - 11:03

MILANO (Finanza.com)

Alcuni proprietari di farmacie sono stati denunciati dopo aver venduto mascherine di protezione con ricarichi del 200-250% sul prezzo ai consumatori. Lo rende noto il Codacons sottolineando come dopo alcune indagini della Guardia di Finanza si è risaliti ad un hangar commerciale situato all'aeroporto di Malpensa, dove erano custodite migliaia di mascherine Fpp2, con sequestro del carico, privo di marchio di certificazione, e si scopre che le mascherine sono state importate dalla Cina dalla Only Logistics Italia Srl, società di cui è amministratrice unica Irene Pivetti, la quale si difende facendo riferimento al cambio in corsa delle regole da parte del Governo. Codacons: "Chiediamo sia fatta chiarezza su una vicenda molto brutta, visto che potrebbero essere coinvolti tutti i cittadini, danneggiati dal comportamento scorretto attuato - afferma il Presidente Marco Donzelli del Codacons - per questo motivo presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica, con contestuale nomina di parte offesa. Pronti ad agire a nome e per la tutela della collettività."