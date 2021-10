Codacons: positive le vendite al dettaglio ma brusco stop dalla stangata d'autunno

Alessandra Caparello 7 ottobre 2021 - 10:53

MILANO (Finanza.com)

Positivi per il Codacons i dati Istat sulle vendite al dettaglio di agosto, ma il trend positivo rischio di interrompersi bruscamente a causa della stangata d’autunno che si sta abbattendo sugli italiani.“Ad agosto le vendite registrano una performance soddisfacente con una crescita sia su base mensile che su base annua – spiega il presidente Carlo Rienzi – I numeri dell’Istat, tuttavia, dovranno fare i conti con il forte rialzo dei prezzi al dettaglio registrato a settembre, con gli aumenti delle bollette di luce e gas scattati ad ottobre e con la corsa senza freni dei carburanti, elementi che stanno determinando maggiori sborsi in capo alle famiglie e una vera e propria “stangata d’autunno” da circa 1.480 euro a nucleo”.“Il rischio concreto è che le vendite, dopo i buoni risultati dell’ultimo periodo, andranno incontro ad un brusco stop a causa delle maggiori spese che dovranno affrontare le famiglie e dei rincari che si stanno verificando in tutti i settori e che comporteranno una sensibile erosione del potere d’acquisto dei cittadini” – conclude Rienzi.